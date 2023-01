Borse 2023, i 5 modelli da avere declinati secondo lo stile Trussardi

Espressione di una grande passione per il mondo fashion e forte di una lunga tradizione, Trussardi è oggi uno dei punti di riferimento del Made in Italy nella creazione di borse e accessori di elevata qualità. Un autentico lusso quotidiano, che accompagna in ogni momento della giornata grazie ad eleganza e raffinatezza.

Nel corso degli anni, il celebre brand del levriero ha saputo reinventarsi e rinnovarsi, senza però perdere di vista la sua peculiare originalità. Dalla sapiente lavorazione della pelle, nascono articoli di carattere, capaci di impreziosire ogni look. Tra questi, le borse rappresentano senza dubbio un vero e proprio must-have. Quali sono, allora, i modelli più in voga da acquistare nel 2023? Ecco le 5 tendenze del momento declinate secondo lo stile Trussardi.

Geometriche e dalle linee pulite, le borse perfette per le amanti dello stile minimal

Parallelepipedi, prismi, pentagoni e piramidi. Sembra quasi impossibile, ma tra le borse più in voga per la stagione invernale 2023, che arrivano direttamente dalle passerelle, si trovano quelle dalle forme geometriche inaspettate. Semplici e minimali, si trasformano in accessori eye-catching e ricchi di fascino.

Ottimi sia per il giorno che per la sera, giocano con linee pulite e tinte piuttosto sobrie, così da adattarsi a qualunque occasione, da quelle informali a quelle più eleganti. Diverse sono le proposte firmate Trussardi che interpretano alla perfezione questo trend.

Il modello Sagaria Smooth, disponibile sia nelle nuance del beige che in versione total-black, è realizzato in similpelle dalla texture liscia. Include una pratica tracolla e una chiusura a battente, customizzata con l’inconfondibile lettering del brand. A forma trapezoidale, invece, è la borsa cross-body Ivy Smooth.

Pratica e versatile, il fascino intramontabile della hobo bag

Anche la hobo bag, il cui nome deriva dal fagotto di tessuto che i viaggiatori squattrinati appendevano al bastone in sostituzione di una vera valigia, torna a fare scalpore. Nonostante il riferimento non sia così sofisticato, questa borsa si è affermata come un item di lusso, sfoggiato da star del calibro di Kendall Jenner e Hailey Bieber.

La morbida forma a mezzaluna non è l’unico punto di forza. Si tratta di un accessorio pratico e super capiente, ottimo per l’ufficio ma anche da sfoggiare per un pomeriggio di shopping tra amiche.

Nella collezione Trussardi si incontrano diversi modelli che interpretano a pieno il mood originale anni ’60 e ’70 incarnato dalla hobo bag. Se prediligi le borse più semplici e compatte non potrai che apprezzare Silene Hobo in similpelle martellata. Per le amanti delle versioni più grandi, invece, l’ideale è New Lisbona Hobo in un’elegante colorazione purple.

Via libera a maxi-bag super capienti per contenere tutto il necessario

Quando si parla di tendenze top, anche le borse maxi e over-size non arretrano di un millimetro. Da indossare unicamente di giorno, in attesa di essere riempite con tutto ciò che serve, si rivelano accessori indispensabili perfino per un weekend fuori porta. In pelle liscia o intrecciata, minimali o con pattern fantasiosi, con tutte le alternative disponibili è praticamente impossibile non individuare quella perfetta per le proprie esigenze.

Tra le borse Trussardi su Zalando.it si trovano diverse proposte alla moda. Qualche esempio? Maxi e in versione a mano è la New LG Full Grain. In pelle liscia e con chiusura magnetica, è decorata da una zip silver nella parte anteriore.

Per aggiungere un pizzico di colore in più al tuo look, invece, puoi approfittare della shopping bag in tonalità arancio mandarino. Oltre al doppio manico superiore, include una pratica tracolla. è personalizzata, poi, con una patch ovale e l’iconico logo monogram raffigurante il levriero.

Mini-bags decorate con catene, borchie e inserti inediti

Se le borse oversize sono destinate unicamente al giorno, per le tue serate più glam hai bisogno di un modello agli antipodi, ovvero la mini-bag. Raffinata e moderna, si presta a contenere soltanto lo stretto necessario: cellulare, chiavi di casa e portacarte. Che tu decida di portarla a mano o a tracolla, aggiungerà un tocco di stile in più al tuo outfit.

Una delle ultime novità in casa Trussardi è Sadie in versione extra small. Disponibile in color oro e argento, è realizzata in similpelle palmellata. Compatta e caratterizzata da un elegante design squadrato, è dotata di due scomparti a soffietto e due tracolle: una corta e sottile e un’altra larga e rimovibile. La patta frontale, invece, è impreziosita dal morsetto levriero a forma di ferro di cavallo.

Altrettanto raffinato è il modello Dune Small Crackle. Disponibile in due colorazioni, golden beige e blue fog, presenta una tracolla dorata regolabile. In questo caso, il logo è impresso tramite goffratura.

Classica e senza tempo, la borsa a mano rivisitata in chiave più moderna

In questa guida non poteva assolutamente mancare la borsa a mano, che si conferma un autentico must-have anche per la stagione 2023. Sofisticata, pratica e dal fascino senza tempo: non c’è da stupirsi, del resto, se riesce a mettere d’accordo le donne di ogni età.

Eleganti e mai banali sono i modelli dalle linee più semplici e minimal. Un esempio? Nadir in versione total-black, naturalmente griffata Trussardi. Dotata di tre ampi scomparti e una comoda chiusura a cerniera, è decorata con dei piccoli inserti metallici color argento.

Spazio, infine, anche a proposte più eclettiche e particolari. Arcas, in pelle bovina a tinta unita dalla texture liscia, include due manici superiori rigidi e il classico lettering Trussardi a contrasto.