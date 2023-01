Prosegue con le storie dalla mitologia greca il “Gran Tour delle fiabe”

Ha spiccato il volo e veleggia sorretta da venti favorevoli l’immaginaria mongolfiera di Teatrando, avventuroso mezzo di trasporto simbolo del “4° Gran Tour delle fiabe”, lo spettacolo pensato per i bambini dai 4 anni, che offre appunto un viaggio nel mondo delle fiabe. Ogni “Gran Tour” inizia con l’esplorazione dello spazio che fa da sede alla compagnia (in via Ogliaro 5) a Biella. Un luogo magico e sorprendente, che i partecipanti percorrono, scoprendone a poco a poco le curiosità, accompagnati da una Gazza Ladra, protagonista di una prima storia rappresentata in forma teatrale.

Il testo, tratto da una filastrocca in rima di Emanuele Luzzati, racconta della sua coraggiosa sfida a tre Re, decisi a muovere guerra contro gli uccelli. Al termine di questa prima parte del loro viaggio, i partecipanti raggiungono la sala teatrale, dove hanno inizio le letture vere e proprie. I racconti, tratti dalle tradizioni popolari italiane e di tante altre culture del mondo, vengono letti in modo dinamico e vivace. Dopo le “Fiabe dal continente”, proposte nei primi due fine settimana di rappresentazione, si passa ora alle “Fiabe dalla mitologia”, in programma Sabato 28 e Domenica 29 Gennaio e anche Sabato 04 e Domenica 05 Febbraio.

Divinità ed eroi del modo greco saranno i protagonisti dei racconti che riguarderanno in particolare la nascita di Atena, il pomo della discordia e le avventure di Ulisse. Nelle ultime de settimane di viaggio (Sabato 11, Domenica 12, Sabato 18 e Domenica 19 Febbraio) sono infine in programma le “Fiabe fantasy”. Per ciascun appuntamento sono previsti due diversi ingressi a gruppi alle 15.00 e alle 16.00. L’intero percorso dura circa un’ora. Ingresso: 6 euro per grandi e piccini. Prenotazione telefonica al 333.5283350.