Città Studi, sabato apertura straordinaria della mostra "Cucito a mano"

Visto il grande successo della mostra “Cucito a mano" è prevista un’apertura straordinaria, con visite guidate dell’esposizione, sabato 28 gennaio dalle 14 alle 17 presso la biblioteca di Città Studi.

Si tratta di oltre 20 preziosi manufatti realizzati da Sunflowers girls, gruppo lombardo di quilters. Questi manufatti sono forme artigianali mai tramontate, che con il tempo si sono evolute fino a diventare una vera forma d'arte. La mostra gode del patrocinio di Biella Città Creativa UNESCO Crafts and Folk Art, essendo considerata una forma di artigianato e arte popolare capace di coniugare artigianato, bellezza e maestria tessile.

Il patchwork si chiama impropriamente “lavoro di toppe”, un’arte che assembla piccoli o grandi pezzi di stoffa in maniera creativa per creare cuscini, trapunte, arazzi, tende, borse, grembiuli, tovaglie e tutto quel che scaturisce dalla fantasia. Lo scopo è non solo di unire stoffe diverse le une con le altre, ma anche di mettere in relazione saperi differenti e far incontrare persone unite dalla stessa passione in un’ottica di inclusione e sostegno reciproco.

La mostra, promossa e organizzata da Città Studi Biella e dall’Associazione Le "Trame" Biellesi, ha visto, in una sola settimana di esposizione, un grande afflusso di visitatori provenienti soprattutto da fuori Regione, in particolare dalla Lombardia.

Per tutta la durata della mostra sono previste delle visite guidate condotte da Nicoletta Buratti, responsabile del gruppo Sunflowers girls.

Gennaio: giovedì 26 dalle ore 14 alle 17. Venerdì 27 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 14 alle 17. Sabato 28 dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Febbraio: tutti i giovedì dalle ore 14 alle ore 17. Tutti i venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 14 alle 17. Tutti i sabati dalle ore 9 alle 12. Non è richiesta la prenotazione.

Per informazioni contattare la biblioteca di Città Studi, in corso G Pella 2b, allo 015-8551107, biblioteca@citttastudi.org . L’esposizione della mostra proseguirà con gli stessi orari di apertura della biblioteca .