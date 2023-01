Sanzionato perchè senza revisione, viene di nuovo beccato col Targa System: multa da 2mila euro

Nuovo intervento della Polizia Locale di Biella. Oggi un altro fermo per mancata revisione: sembra che il veicolo interessato fosse già stato multato una prima volta ma ha continuato a circolare senza effettuare la regolare revisione.

A rivelare l'infrazione il sistema Targa System in dotazione degli agenti. La persona al volante è stato sanzionato con un verbale da circa 2mila euro con stop del mezzo per 90 giorni. Alla prossima infrazione di questo tipo, il codice della strada prevede il sequestro dell'auto per confisca, oltre ad un'altra multa.