Crolla albero all'uscita di Castelletto Cervo, disagi al traffico in Superstrada (foto di repertorio)

Problemi alla viabilità nel tardo pomeriggio di ieri, 24 gennaio, all'uscita della Superstrada in direzione di Castelletto Cervo.

Intorno alle 17.30, un albero è crollato in mezzo alla carreggiata creando qualche disagio al traffico. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i Vigili del Fuoco per la rimozione della pianta e la successiva messa in sicurezza dell'arteria.