Biella, 85enne in difficoltà dentro casa: soccorsa in pieno centro (foto di repertorio)

Risuonano le sirene dei Vigili del Fuoco in centro Biella. È accaduto nella tarda mattinata di oggi, 25 gennaio: stando alle informazioni raccolte, una donna di circa 85 anni è caduta in casa e non è più riuscita a rialzarsi. Una volta raggiunta, la squadra ha affidato l'anziana alle cure del 118.