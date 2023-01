Giornata della Memoria, a Cossato proiezione film per gli studenti con l'ANPI

Non c'è futuro senza memoria. In occasione della Giornata della Memoria, l'Anpi Cossato Vallestrona ha organizzato nei giorni scorsi per più di settanta studenti delle scuole medie di Lessona, di Mosso e dell'Istituto Big Picture Learning di Biella, la proiezione del film "Una volta nella vita" al cinema Verdi di Candelo.

Il film, ispirato ad una storia vera, ambientato al liceo Blum della banlieu di Parigi, racconta la vicenda di una classe multiculturale con problematiche di relazione fra gli studenti che, per partecipare ad un concorso, entrano in contatto con un reduce da un campo di sterminio e con la Shoah. Sarà l'occasione anche per gli studenti biellesi per riflettere su quanto è accaduto e far sì che nella loro quotidianità imparino ad apprezzare ogni tipo di diversità, motivo di ricchezza e non di divisione. Lo stesso film,con la collaborazione del Comune di Cossato, verrà proiettato anche per gli studenti delle scuole medie di Cossato giovedì 26 gennaio presso l'Area Eventi di villa Ranzoni di Cossato e, venerdì 27 Gennaio, per cinque classi del Liceo del Cossatese.