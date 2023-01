Festa a Vigliano Biellese per i 100 anni dei Carrettieri, sfilata di carrozze e trattori

L’Associazione Carrettieri di Vigliano Biellese si prepara a celebrare il 100° anniversario della festa di Sant’Antonio Abate.

L’appuntamento è alle 8:30 di domenica 29, in Piazzale Getta con il ritrovo di cavalli, carrozze, trattori e automezzi. Dopo un rinfresco offerto dal Priore, presso il salone di Lanari Yoselito in Via Confraternita, avrà inizio la tradizionale sfilata sulle note della Filarmonica di Valdengo, alle 9:30.

L’arrivo è previsto per le 10:30 in Via Largo Stazione, nella piazza del mercato, dove verranno benedetti i cavalli e i mezzi presenti e a tutti i partecipanti verrà offerto del caldo Vin Brulè. Alle ore 11 verrà celebrata la S. Messa in onore del patrono degli agricoltori e dei soci defunti, presso la chiesa di S. Maria Assunta, presieduta da Don Luca Murdaca.

La funzione sarà seguita dal pranzo sociale presso la sede dell’Associazione Carrettieri in Via Chiavazza 32, servito da Catering Chalet Steak House & Potatoes. Per maggiori informazioni contattare l’Associazione Carrettieri al numero 015511309.