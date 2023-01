Clean Planet a Cossato, col nuovo anno torna l'iniziativa a favore dell’ambiente

Nuovo appuntamento dedicato all'ambiente messo in campo da YGPT (Youth for Global Peace and Transformation) che ripropone il progetto Clean Planet For a Green Future.

L’invito è per domenica 29 gennaio, dalle 10, in Via per Castelletto Cervo 319, a Cossato, per ripulire l’ambiente e contribuire all’obiettivo di riempire una nave container di rifiuti. I partecipanti dovranno attrezzarsi di guanti da giardinaggio o da lavoro e scarpe comode. Per maggiori informazioni contattare via SMS o Whatsapp il numero 340 0817252.