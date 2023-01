Cerrione dà il via al progetto di “I.N.T.E.G.RITY”

Il comune di Cerrione, dopo i tanti successi transnazionali approntati grazie al Programma Europa per i Cittadini della Commissione Europea, ha ottenuto l’approvazione del suo primo progetto finanziato dal nuovo programma Cerv “Cittadinanza, Uguaglianza, Diritti e Valori”. Il progetto di gemellaggio è denominato "I.N.T.E.G.RITY - TERRITORIES OF CIVIC AND DEMOCRATIC ENGAGEMENT FOR SOLIDARITY” ed ha avuto inizio a dicembre 2022. L’iniziativa promossa da Cerrione ha una lunga durata: le varie attività di I.N.T.E.G.RITY saranno realizzate nell’arco di un anno, sino a fine novembre 2023. Il progetto intende attuare attività comuni attorno al tema del processo di integrazione europea basato sulla solidarietà.

La solidarietà è un valore condiviso che crea coesione e risponde alle sfide della società. Il progetto vuole infatti sensibilizzare sull'importanza di rafforzare il senso di appartenenza alla UE basato su valori comuni: come la solidarietà tra i suoi cittadini ed oltre le frontiere. Il sindaco Anna Maria Zerbola ha dichiarato: “I.N.T.E.G.RITY vede la partecipazione di Cerrione e del suo comune gemello francese: Villerest. Ma azioni ed impatti saranno da prevedervi su scale locali più ampie: si cercherà di promuovere la partecipazione civica al processo decisionale dell'Unione e di sviluppare le opportunità di impegno sociale e volontariato a qualsiasi livello, soprattutto con i bambini ed i ragazzi, sia nel territorio del Dipartimento della Loira/Arrondissement di Roanne che in quello provinciale Biellese”. Nella realizzazione di I.N.T.E.G.RITY, Cerrione viene affiancato, in virtù della consolidata collaborazione più che decennale, dalla agenzia di europrogettazione eConsulenza di Torino.

Gabriella Bigatti – Project Manager della agenzia eConsulenza e ideatrice della candidatura - ha affermato: “Il workplan del Progetto di gemellaggio è strutturato in più Attività. I due eventi maggiori saranno le Manifestazioni in situ, in presenza, a Cerrione a fine primavera ed a Villerest in Francia in autunno 2023, alla presenza di molti cittadini e stakeholders. Il progetto si concentrerà sull’evidenziare come le comunità locali abbiano affrontato e stiano affrontando le difficoltà esistenti. Occorre dare voce a chi attua azioni solidali e di mutuo aiuto, soprattutto in un periodo difficile, di instabilità ed a tre anni dall’arrivo di una pandemia mondiale. È una opportunità di conoscenza per tutti la condivisione di buone pratiche realizzate nel campo sociale, educativo, sanitario, di volontariato”.