Benna, scambio di doni tra l'amministrazione e il Comitato di Gemellaggio Benna Lentigny, FOTO

Un libro bianco, con tante pagine da scrivere: è stato il regalo che l'amministrazione di Benna ha fatto in questi giorni al Comitato di Gemellaggio Benna Lentigny in occasione del 40° anno di anniversario.

"Abbiamo già fatto degli eventi dei mesi scorsi - spiega il sindaco di Benna Cristina Sitzia - come per esempio la serata dei sapori e ora siamo entrati nel vivo perchè è proprio nel 2023 che saranno 40 anni di gemellaggio. E' dal 1983 che siamo gemellati con Lentigny e per noi è un evento molto importante. E per questo motivo abbiamo scelto di regalare loro un libro bianco come simbolo, perchè c'è ancora tanto da scrivere e da organizzare".

Anche il Comitato ha fatto un regalo al Comune: una scritta in colore oro con il numero 40 che è stata affissa sul cornicione dell'edificio.