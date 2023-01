Lega Biella: “Finalmente ai Vigili del Fuoco di Biella arriverà la nuova autoscala”

“L’attenzione della Lega verso il Corpo dei Vigili del Fuoco non è mai venuta meno, tanto da richiedere nei periodi con incarichi di governo la delegata appunto dedicata. Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra che si è dimostrato efficace, una conferma che la Lega di Biella è più unita che mai”, commenta Roberto Simonetti, da poco rieletto Segretario biellese del partito.

A Biella sono state molte le visite e gli incontri che l’ex deputato Cristina Patelli ha fatto durante il suo mandato, impegnandosi personalmente per la risoluzione di quello che era il principale problema logistico del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, la necessità di una nuova autoscala, essendo quella attuale, in servizio dal 1996, da tempo inutilizzabile tanto da doverne chiedere in prestito una ad altre province.