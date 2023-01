Ennesimo incidente a Biella tra via Trento e via Piave, Moscarola: "A breve modifiche alla viabilità" , foto archivio

Niente da fare: era da un po' che non se ne vedevano, ma questa mattina la Polizia Locale di Biella è di nuovo intervenuta per l'ennesimo incidente tra via Trento e via Piave, dove per fortuna nessuno è rimasto ferito (leggi Biella scontro tra due auto). E Il Comune è quasi giunto alla soluzione per cercare di mettere in sicurezza quella zona dal punto di vista della viabilità.

"Abbiamo fatto diversi sopralluoghi nei mesi scorsi - spiega l'assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola - . In quel punto succedono sempre troppi incidenti e dobbiamo intervenire. Anche alla luce di quello che è successo oggi vedremo di accelerare la messa in campo di una soluzione per evitare il ripetersi di altri sinistri".