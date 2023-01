I Russi nel Winter Challenge by Blue Vacanze, a Takahashi il Green Pass Card Trophy FOTO

Sabato al Golf Club Cavaglià si è giocata la gara a coppie del circuito Winter Challenge by Blue Vacanze (4PM 18 buche Stableford) che ha visto al via oltre 70 partecipanti.Nel lordo prima la coppia Russi Andrea/Russi Claudio Michel con 32 punti. Nel netto dominio di Meggiorin Giulia/Meggiorin Stefano con 45 seguiti al 2° posto da Greppi Giovanni/Deandrea Pier Giovanni con 42 e al 3° da Gorga/Mappelli Davide con 41.

Ottimo successo di partecipazione (80 gli iscritti) malgrado le temperature rigide domenica al Golf Club Cavaglià per la prova del circuito con finale nazionale Green Pass Card Trophy (18 buche, Stableford 3 categorie, valida come 2a tappa del Trofeo d’Inverno).Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Yuji Takahashi Cavaglià 29, 1° netto Filippo Serra Crema 34, 2° netto Rohan Jay Silva Cavaglià 33. 2a categoria: 1° netto Remo Contini Crema 39, 2° netto Stefano Lucchini Alpino 38. 3a categoria: 1° netto Andrea Torricella Cavaglià 39, 2° netto Pierfrancesco Radaelli Cavaglià 37. 1° Ladies Donatella Villa Cavaglià 36. 1° Seniores Antonino Trapani Crema 37.

Domenica al Golf Club Cavaglià farà tappa lo Swing Experience Winter Tour (18 buche Stableford 3 categorie) che prevede premi speciali (nearest), degustazioni e per i vincitori green fee omaggio in una delle prove successive del tour.La gara fa parte del Trofeo d’Inverno, che quest'anno metterà in palio un Superpremio, ovvero il carrello elettrico di ultima generazione PowaKaddy CT6 incluso di borsone, portaombrello e portascore. Le altre gare valide per il circuito si giocheranno domenica 5-19 febbraio / 5 marzo. La classifica del circuito sarà data dalla somma dei migliori 4 score netti sulle 6 gare. Previsti, oltre al 1° netto, premi anche per il 2° netto e il 1° lordo del circuito. In ogni tappa ci sarà premiazione (regolamento completo in segreteria).Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it..