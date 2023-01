Grande ritorno in campo per Tennistavolo Vigliano

Giovani viglianesi in evidenza alla seconda giornata di ritorno dei campionati regionali di tennistavolo. La squadra di D3 Polisportiva FC Vigliano - composta dai giovani Edoardo Dal Pio Luogo, Marino Elos, Cenedese Giacomo e il capitan Vittorio Toniolo - ha gareggiato in trasferta, contro il TT Valledora Alpignano. Una prestazione super positiva che regala una vittoria inaspettata col punteggio netto di 5 a 1!!! Vanno a segno Dal Pio Luogo con 1 punto, Marino con 2 punti, Cenedese con altri 2 punti per un comodo 4° posto nel girone!

La formazione di D1 Polisportiva FC Vigliano Studio Loro, impegnata sempre in trasferta, riesce solo pareggiare 3 a 3, sul campo del sempre ostico Cedas Lancia "Splendor". Un punto di Alessio Boggiani e due punti di Adrian Panaite. Emanuele Gritti rimane al secco, pur lottando al massimo nelle due partite disputate!La squadra rimane sempre in seconda posizione del girone! Il 9 febbraio, tra le mura amiche, la terza giornata di ritorno.