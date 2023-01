Ginnastica La Marmora, Bocchio Ramazio vince e convince a livello regionale

L’attività agonistica della Società Ginnastica La Marmora per l’anno 2023 è iniziata immediatamente e dato che nelle vacanze natalizie tutti gli agonisti sia del settore di Artistica Femminile e Maschile che di Ritmica si sono sempre allenati, il primo riscontro è abbastanza importante.

Infatti sabato a Torino la prima a calcare le pedane è stata Arianna Bocchio Ramazio che nella prima prova del Campionato regionale individuale Silver di Eccellenza nella categoria Senior è riuscita a superare le altre concorrenti e piazzarsi al primo posto. Seguita in campo dalla sua tecnica Marta Beraldo ha condotto una gara buona, anche se ha commesso qualche errore dovuto alla lunga attesa tra lo svolgimento di un attrezzo e l’altro. Infatti dopo aver fatto il riscaldamento all’attrezzo, la gara non è stata quasi immediata ed ha vanificato in parte l’approccio con l’attrezzo e specialmente alla trave, già ostica di suo, è passata quasi mezz’ora dalla prova alla gara vera e propria. Comunque Arianna ha ottenuto quanto si era prefissata e la vittoria l’ha premiata oltre che per l’esecuzione, per la bellezza e la qualità dei suoi esercizi.

Il prossimo week end saranno in gara, seguite sempre da Marta Beraldo ed Aurora Sellone, nella prima prova del Campionato regionale individuale Silver nel livello B Chiara Moreschi ed Adele Murabito, mentre nel livello C vedremo in gara Maggie Castello, Carola Coda Cap, Giada Garrone, Vittoria Maggia, Margherita Mosca ed Adele Trudettino. Anche il settore della Ritmica incomincerà a Cameri il suo percorso agonistico con le nuove leve nella prima prova del Campionato individuale Silver. Nel livello A1 gareggeranno Viola Ceravolo e Maddalena Calcagno, mentre nel livello A2 Anna Baiolini e Ginevra Moscone.