Calcio, Pertel si presenta al Vigliano: “Mi piacciono le sfide impossibili, tiriamo fuori l'orgoglio”

FC Vigliano comunica di aver ufficializzato l'arrivo del tecnico Glauco Pertel sulla panchina della prima squadra. Allenatore di livello e dotato di grande esperienza, il “Cobra” ha mosso i primi passi nei settori giovanili di Torri Biellesi, Biogliese, Cossato e Parlamento prima del debutto in Seconda Categoria alla guida de La Cervo. In seguito, ha diretto il Gaglianico in Prima e la Chiavazzese, dove ha vinto una storica Coppa Piemonte e centrato l'accesso al campionato di Promozione. È stato anche alla Juniores regionale della Biellese.

Ora, si presenta una nuova possibilità per mettere in luce tutte le sue potenzialità. “La società mi ha cercato e ho subito accettato. Mi piacciono le sfide impossibili ma ciò che mi ha più convinto è la progettazione futura. Ci sono tutte le componenti per ricostruire basi e fondamenta importanti. Il progetto tecnico mi ha stuzzicato particolarmente e ci sono tutti i presupposti per operare bene”.

La svolta sembra ad un passo: “Non ci troviamo in una bella posizione in classifica ma è ora di tirare fuori l'orgoglio – sottolinea mister Pertel - Vedo un grande impegno da parte di tutti, giocatori e staff. Sono tante le componenti che portano al risultato finale: al momento, l'atteggiamento è buono sia in allenamento sia in campo. Manca il risultato, che arriverà”. Infine, un pensiero alla società giallorossa: “Ringrazio le persone del presidente Paolo Daniele e del direttore Tiziano Turetta per la loro fiducia”.