La terna Valle Elvo Seren, Ferrarotti,Gareffa si è imposta nella gara di bocce, poule per terne DDD, disputata domenica 22 gennaio Varallo.

I Biellesi hanno superato in finale la terna Quaronese Camelli, Bertona, Bertoldi con il punteggio di 13-10. Terzo posto per Agnona con Bresciani, Baglio, Zumella ed per i padroni di casa di Varallo con Guzzon, Calzoni, Iosti.