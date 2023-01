Al via la 2° Coppa Biella Città Alpina tra gare sulla neve e impegno per l’ambiente (foto di repertorio)

S.C. Biella organizza la 2° Coppa Biella Città Alpina per la giornata di domenica 29 gennaio.

La gara di slalom gigante sarà rivolta alle categorie allievi e ragazzi m/f della circoscrizione Biella, Vercelli e Canavese, a cui si aggiungeranno le categorie cuccioli e baby. In tutto saranno 120 gli sciatori che si sfideranno sulla neve.

La competizione, prima della stagione, si svolgerà sulla pista Montecerchio grazie alla collaborazione della Società Icemont, che ha reso disponibile la pista e le risorse per continuare gli allenamenti degli atleti locali anche nel periodo festivo.

La Coppa Biella Città Alpina è simbolo dell’impegno per la salvaguardia e la conservazione dell’ambiente montano, per questo l’organizzazione ha deciso che i premi saranno interamente di legno, su progetti di Lorenzo Coda Zabetta, e che per ogni partecipante sarà donato un larice all’Oasi Zegna, per lasciare un segno tangibile dell’impegno ecologista.