Da Jean Louis David -40% su piastre e solo per i lettori di NewsBiella!

Periodo di sconti da Jean Louis David – il salone biellese situato all’interno del centro commerciale “I Giardini” – che, questo mese, ha pensato ad una promozione speciale applicata su tutta la linea in “elettrico” GHD riservata ai lettori di NewsBiella.

Si tratta di uno sconto del 40% su piastre professionali, arricciacapelli e asciugacapelli di ultima generazione del marchio GHD, conosciuto per la sua grande qualità anche a casa, come in salone.

La promozione è valida sino ad esaurimento pezzi, dal lunedì al sabato, esclusivamente nel salone Jean Louis David di Biella, all’interno del centro commerciale “I Giardini” (Esselunga).

Quella sulla linea elettrica di GHD non è l’unica promo attiva del negozio: fino al 31 gennaio, infatti, il salone JLD applicherà uno sconto da 8 euro sul colore, 5 euro sulla piega con trattamento e 5 euro sul taglio; la promo è valida dal lunedì al sabato. I buoni sono cumulabili tra loro ed utilizzabili insieme allo sconto sull’elettrico.

Per informazioni: Tel. 015 849 3080

Pagina Facebook: www.facebook.com/JeanLouisDavidBiella

Pagina Instagram: www.instagram.com/jld_biella_esselunga