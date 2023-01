Ronco Biellese, le storie della resistenza Biellese in scena nel docufilm "Shalom"

In occasione della Giornata della Memoria, venerdì 27 gennaio, il Comitato Provinciale Biellese A.N.P.I. organizza la proiezione del docufilm “Shalom: note di solidarietà e resistenza nelle valli biellesi”, alle ore 21 presso la sede della Pro Loco di Ronco Biellese in Via Roma 86.

Il lungometraggio, tratto dal libro “Per Violino Solo: La mia infanzia nell’Aldiqua (1938-1945)” di Aldo Zargani, è diretto da Pier Giorgio Clerici, con sceneggiatura di Chiara Ognibene e Luciano Guala.