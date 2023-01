Pellerei, coi finanziamenti del PNRR lo sviluppo dei sistemi di teleriscaldamento

Il progetto per la rete di teleriscaldamento su cui ha scommesso Pellerei, azienda dalla doppia anima legata all’agricoltura e all’energia, è stato selezionato al secondo posto nell’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili in seguito alla partecipazione all’Avviso pubblico del 28 luglio 2022 n.94, finalizzato alla selezione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 “Rivoluzione verde e Transizione ecologica”, componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”, in particolare per quanto riguarda la linea di investimento “Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento”, finanziato dall’Unione Europea con Next Generation Eu. Nell’assegnazione dell’alto punteggio da parte della Commissione ad hoc, è stato determinante il fatto che il progetto biellese fosse incentrato sulla produzione di energia rinnovabile e che utilizzasse un impianto già esistente.

Pellerei Energia, seconda nella graduatoria su 29 progetti finanziati, otterrà dunque un incentivo pari a 4.147.314 milioni di euro, a fronte di un investimento complessivo di 9.576.948 euro. Il progetto presentato da Pellerei Energia prevede la modifica della centrale termica già esistente, che diventa un impianto cogenerativo ad alto rendimento, e la realizzazione della rete di teleriscaldamento a sevizio del comune di Cossato. Le modifiche all’impianto permetteranno di produrre in modo combinato energia elettrica e calore, massimizzando la produzione di energia a vantaggio degli utenti e dell’ambiente, senza dover utilizzare più combustibile. Il progetto beneficia dell’esperienza già maturata grazie al progetto pilota avviato da Pellerei Energia nel 2019, in frazione Cascine Ronco, a Cossato, che comprende una caldaia da 300kW alimentata a cippato e una rete di teleriscaldamento a cui si sono allacciate 25 famiglie. I vantaggi riscontrati da parte degli utenti sono stati: l’eliminazione dei costi di gestione e manutenzione dei vecchi impianti di riscaldamento; tariffe pressoché invariate in confronto agli aumenti riscontrati per altri tipo di forniture energetiche.

Il nuovo progetto si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo di Pellerei, che ha colto l’opportunità di partecipare al bando come prezioso supporto rispetto ad una linea progettuale già tracciata: “Fin dalla predisposizione iniziale, Pellerei Energia si è posta l’obiettivo di sfruttare appieno le potenzialità energetiche dell’impianto già funzionante a Cossato in frazione Spolina, tuttavia gli importanti investimenti in gioco ed il complesso iter autorizzativo sul territorio ci hanno spinto a modulare in più fasi la realizzazione del progetto nella sua interezza, che è iniziato 16 anni fa, nel 2007” ricorda Stefano Spigolon, amministratore delegato dell’azienda cossatese. “Oggi – continua Spigolon – facciamo un altro importante passo avanti per lo sviluppo della nostra azienda e a beneficio del territorio in cui operiamo. Abbiamo deciso di partecipare al bando anche se avevamo già fatto partire l’iter autorizzativo, proprio perché a questo progetto abbiamo sempre creduto. A darci man forte per il completamento di tutta la documentazione indispensabile per partecipare al bando è stata l’Unione Industriale Biellese, che vorremmo ringraziare in modo particolare per il supporto”.

Il nuovo progetto di Pellerei Energia per il teleriscaldamento permette di portare il funzionamento dell’impianto a pieno regime, producendo una potenza elettrica di 3 MW, in parte utilizzata per autoconsumo, e rilasciando nella rete nazionale una potenza elettrica di 2,7MW elettrici. Nel complesso, dunque, il nuovo impianto potrà produrre una potenza termica oraria di 8MW da utilizzare per il teleriscaldamento nel comune di Cossato che, con l’ausilio di serbatoi di accumulo utili a far fronte ai picchi di utilizzo, porta ad una potenza di utilizzo superiore ai 15 Mw. Al momento sono in corso i lavori di posa della rete di tubazioni, con la previsione di entrata in esercizio e avvio del servizio di teleriscaldamento entro fine 2023.

Paolo Barberis Canonico, vice presidente dell’Unione Industriale Biellese con delega a Economia d’Impresa, Sostenibilità e Sviluppo Filiere, aggiunge: “Investimenti come quello di Pellerei Energia, che mettono al centro l’innovazione per la produzione di energia rinnovabile, sono l’esempio concreto di come la transizione energetica sia possibile quando esistono progetti imprenditoriali ben precisi, il cui valore viene riconosciuto anche a livello nazionale. Ritengo inoltre che sia un risultato particolarmente significativo oggi, per l’azienda e per il territorio, a fronte di una questione energetica prioritaria per tutti, a partire dalle imprese”.

Matteo Marnati, assessore a Ambiente, Energia, Innovazione della Regione Piemonte, commenta: “Si tratta di operazioni che rispecchiano appieno i progetti sulla transizione ecologica perché recuperano calore; quindi, da una parte evitano di utilizzare altre risorse e nel contempo permettono di concretizzare il concetto di economia circolare evitando l’immissione in atmosfera di emissioni nocive per la salute pubblica. Sono particolarmente soddisfatto del fatto che nel nostro territorio ci sia grande attenzione a queste tematiche che contribuiscono a migliorare l’ambiente con l’utilizzo ottimale delle risorse pubbliche".