MagnoLab al 1° posto nella graduatoria delle proposte ammesse al finanziamento del PNRR per il riciclo tessile

MagnoLab, la rete di imprese tessili per l’innovazione, ha raggiunto il primo posto nella graduatoria definitiva delle proposte ammesse al finanziamento previsto dal bando PNRR per il riciclo tessile.

Il bando, dedicato ai Progetti “faro” di economia circolare, finanzia i progetti giudicati altamente innovativi per il trattamento e il riciclo dei rifiuti provenienti dalle filiere strategiche individuate nel Piano d'Azione per l'Economia Circolare varato dall’UE. Più nel dettaglio, la Linea D del bando è dedicata a “Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica”.

Nel complesso sono 600 milioni di euro i contributi stanziati con risorse PNRR e 192 progetti relativi agli investimenti “faro” di economia circolare a cui il dicastero guidato da Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha dato il via libera. Su un investimento di circa 11 milioni, ammonta a 4,9 milioni il contributo massimo erogabile per il progetto di MagnoLab, che è stata ammesso al finanziamento sulla base del massimo punteggio attribuito dall’apposita Commissione su 23 progetti ammessi a livello nazionale.

Obiettivo primario di MagnoLab, infatti è elaborare soluzioni innovative per il settore tessile in ottica di economia circolare. Elena Chiorino, assessore al Lavoro della Regione Piemonte, commenta: “MagnoLab rappresenta in pieno la capacità biellese di creare eccellenza, garantendo alta qualità e testimoniando come le aziende della moda e del lusso siano perfettamente allineate al percorso di sostenibilità sapendo coniugare tutela ambientale, produttività e competenza delle proprie risorse umane. L’arte della manifattura è il cuore pulsante del nostro territorio e le aziende che si sono unite in questo progetto dimostrano una forte volontà di mantenere viva questa tradizione e abilità unica. Come Regione crediamo in una politica che sappia guardare al futuro in un’ottica costruttiva, di crescita e di una sostenibilità che sia ambientale, sociale ed economica e questo progetto centra in pieno tutte le aspettative”.

Giovanni Marchi, presidente MagnoLab, afferma: “Si tratta di un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi e che dimostra non solo la validità del progetto, ma anche il valore di un settore come il tessile e di un distretto come Biella: è un risultato per tutto il territorio. Il nostro obiettivo è rendere sempre più attrattivo il territorio e rafforzare il nostro network, non solo fra le aziende, ma anche con gli altri soggetti che sono volano dello sviluppo locale come Unione Industriale Biellese e Città Studi”.

Paolo Barberis Canonico, vice presidente dell’Unione Industriale Biellese con delega a Economia d’Impresa, Sostenibilità e Sviluppo Filiere, aggiunge: “Il valore del nostro ecosistema tessile e del nostro distretto dimostrano che l’innovazione verso l’economia circolare sia la direzione giusta per lo sviluppo. Non solo, progetti come MagnoLab dimostrano una visione imprenditoriale lungimirante, che può aumentare anche l’attrattività del nostro territorio in ottica di sistema. In questo senso si aggiunge un altro tassello importante, l’ambizioso progetto del Recycling hub”.