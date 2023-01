Fondi PNRR nel Biellese, Pichetto: “Due importanti risultati ottenuti da due realtà industriali per sviluppo territorio”

Riceviamo e pubblichiamo:

“E’ con la soddisfazione del Ministro dell’Ambiente e l’orgoglio del biellese che rivolgo il mio saluto a questo vostro appuntamento che dà conto di due successi della nostra imprenditoria che utilizzano le risorse del PNRR, uno strumento che dovrà segnare l’affermazione della ripartenza di tutto il paese nel segno della sostenibilità. Si tratta di importanti risultati che guardano avanti, che sono proiettati nel futuro verso l’unica economia che sarà possibile domani: la green economy, l’economia circolare. E sono doppiamente soddisfatto e orgoglioso perché questi progetti hanno primeggiato in competizione con altri, dando sostanza e risorse alla ripartenza del biellese che attraverso la tecnologia e le opportunità offerte dal PNRR può rilanciarsi, intraprendendo un nuovo percorso di crescita economica.

Così Magnolab è arrivata prima nella graduatoria di un bando specifico e impegnativo, quello dei “progetti faro”, progetti che sono stati scelti non solo per il loro valore economico e la loro aderenza ai principi dell’economia circolare, ma per la loro capacità di essere “faro”, di illuminare nuove prospettive di sviluppo. Ed è particolarmente importante che sia proprio il biellese, a guardare avanti, ad affidarsi all’innovazione tecnologica per costruire, sul recupero e riciclo dei tessuti, nuovi spazi di mercato.

Allo stesso modo va posto l’accento sulla qualità vincente del progetto di teleriscaldamento di Pellerei Energia che interviene in campo di grandissimo rilievo ambientale. Infatti, gli impianti di riscaldamento hanno un peso significativo nel nostro bilancio di emissioni di Co2 e contribuiscono in materia determinante all’inquinamento da polveri sottili. Diffondere, partendo dalle biomasse, energia pulita per riscaldare abitazioni e luoghi di lavoro raggiunge un duplice obiettivo, ambientale ed economico, sganciando i costi degli impianti di teleriscaldamento dalle turbolenze dei prezzi degli idrocarburi.

Saluto quindi i successi dell’industria biellese e confido che faranno da battistrada per nuove iniziative per ribadire il ruolo di protagonista della nostra terra nel panorama produttivo italiano”.