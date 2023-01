Nuova collaborazione per Frandino con MadRe

Nuova importante collaborazione per il poeta Enrico Frandino. Proprio in questi giorni è nato " La voce dell'anima" , un progetto creato da Fabio Girardi, rapper trentino con all'attivo importanti collaborazioni internazionali e suo fratello che si occupa della parte strettamente logistico artistica.

Nato nel 1989 in Val di Non, Girardi sin da giovane entra nel mondo dell'hip hop e della musica Rap fa parte del crew J Clan con il fratello Dj Dawno nel 2012 sotto il nome di G Brothers e infine allargandosi in Taio Best Sound. Girardi acquisisce lo pseudonimo di MadRe.

Enrico Frandino scriverà i pezzi che Fabio Girardi interpreterà.