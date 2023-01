I cimeli di Bonom da Genova a Loano

La mostra "La Marina Militare, fra arte, storia e tecnologia", curata dall'esperta d'arte Claudia Ghiraldello e dal Capitano di Vascello Giosuè Allegrini nell'occasione del 150° anniversario della nascita dell'Istituto Idrografico della Marina Italiana di Genova, si è conclusa nei giorni scorsi.

Si è trattato di una mostra che ha viste esposte opere di artisti di alto profilo tra i quali Banksy, Schifano, Dangelo e Sarenco e che nella sezione storica ha contemplato alcuni dei cimeli del Tenente Colonnello della Regia Marina Italiana Giuseppe Bonom custoditi nel Museo "NOVA FAMA" di Cerrione.

Tra i cimeli il cappello dell'Ufficiale, un carnet di ballo raffigurante il porto di Genova e datato 15 settembre 1892 e una fotografia della Regia Corazzata Morosini all'uscita dall'Arsenale di La Spezia prima d'invertire la rotta, fotografia datata al 30 aprile 1891. La mostra era ospitata nella sala degli strumenti del Galata Museo del Mare di Genova e i cimeli del Bonom ben hanno figurato nell'ala sinistra di questa imponente sala.

Terminata la mostra, che ha registrato grande afflusso da parte di visitatori italiani e stranieri nel contesto di questo grandioso museo del mare a vocazione internazionale, i cimeli sono stati esposti a Loano nell'occasione della conferenza tenuta dalla stessa Ghiraldello per il Lions Club Loano Doria durante la conviviale del 13 gennaio. Grande la curiosità suscitata nei tanti intervenuti dai cimeli esposti tanto che molti, mostrando ammirazione per quest'ufficiale che dai monti scese al mare per lavorarvi con impegno e profitto meritandosi ben 4 onorificenze, hanno posto alla Ghiraldello domande sulla sua attività come direttrice del Museo "NOVA FAMA" che appunto conserva la collezione Bonom.

In un ideale collegamento tra Liguria e Piemonte l'esperta d'arte ha poi relazionato su quattro dimore storiche di Loano, nel dettaglio quelle delle famiglie Carrara, Maccagli, Molle e Olivieri, arricchendo il tutto con dati d'archivio di carattere genealogico su queste famiglie da lei stessa rinvenuti. Ad accogliere la Ghiraldello al convivio sono stati il Presidente del Lions Club Loano Doria Simone Ottonello e il Consigliere Giorgio Boschetti. Ospiti d'onore il Sindaco di Loano Luca Lettieri e la Presidente della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari (sezione di Loano) Silvana Saettone. La Ghiraldello era accompagnata dalla Signora Francesca Mussone discendente del Bonom.