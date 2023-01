Un'altra canna fumaria a fuoco nella notte, allarme a Sandigliano

Allarme nella serata di ieri, 23 gennaio, a Sandigliano per un incendio che ha colpito l'interno di una canna fumaria. A chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco un residente che si è accorto per tempo di ciò che stava succedendo. In breve tempo, la squadra si è portata sul posto per le consuete operazioni di spegnimento e successiva messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo.