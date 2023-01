Tragedia a Tollegno, 87enne morto dopo quasi due settimane dall'investimento

Dolore a Tollegno. A quasi due settimane dal tragico incidente, è mancato all'Ospedale degli Infermi di Ponderano l'anziano di 87 anni investito lo scorso 10 gennaio da un'auto in via Martiri della Libertà. Il fatto era accaduto nel primo pomeriggio.

L'urto violento aveva subito colpito l'attenzione dei residenti che, in breve tempo, si erano precipitati in strada per soccorrere il pensionato, fino all'arrivo del 118. Sembra che il conducente del mezzo sia stato abbagliato dal sole e non avrebbe fatto in tempo a frenare alla vista dell'uomo. Sul posto era intervenuta la Polizia per i rilievi di rito.