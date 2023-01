Non solo caprioli e cinghiali investiti, c'è anche un cane

Investiti non solo animali selvatici ma anche un cane. È successo a Biella, in via Milano, nella giornata di ieri, 23 gennaio, dove il quattrozampe è apparso all'improvviso in mezzo alla strada. A travolgerlo un'auto in corsa con a bordo un uomo di 65 anni. Dopo l'urto, ha continuato a correre lungo la carreggiata.

Altri due sinistri, invece, si sono verificati a Magnano e Masserano: nel primo caso, un capriolo si è dileguato nella boscaglia vicina. Nell'altro, invece, un cinghiale si è scontrato con due auto perdendo la vita. Nessuno, tra i conducenti, è rimasto ferito: solo danni ai mezzi. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri.