Mancata precedenza a Sandigliano, un'auto finisce fuori strada (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Incidente tra due auto a Sandigliano per una mancata precedenza. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 24 gennaio. Uno dei due mezzi è finito fuori dalla sede stradale. Stando alle prime informazioni raccolte, non ci dovrebbero essere feriti. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito.