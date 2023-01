Gira per Valdilana con un machete e lascia pistola e cartucce in auto, denunciato un 32enne

A Valdilana, al termine di accertamenti, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno deferito in stato di libertà per “porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere ed omessa custodia di armi” un uomo 32enne, residente fuori provincia e domiciliato a Valdilana, Guardia Particolare Giurata in possesso di porto d’armi per difesa personale.

L’indagato, alle 16 circa del 22 gennaio, è stato controllato dagli operanti in Valdilana, frazione Lora, mentre stava vagando a piedi portando vistosamente con sé un machete lungo 55 c m., senza giustificato motivo. È poi seguita perquisizione veicolare, dove venivano rinvenuti, incustoditi una pistola semiautomatica calibro 9x21 e 42 cartucce dello stesso calibro 9.

L’indagato non ha fornito alcuna giustificazione circa i fatti e l’omessa custodia dell’arma, regolarmente denunciata. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Porto d’armi per difesa personale e decreto di approvazione di G.P.G. ritirati ai sensi art. 39 T.U.L.P.S.