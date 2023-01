A Brusnengo brucia un camino, arrivano i Vigili del Fuoco

Poco prima delle 21 di oggi, 24 gennaio, è giunta in sala operativa dei Vigili del Fuoco la richiesta di soccorso dei vicini di una donna di Brusnengo che, accortasi che il camino della propria abitazione aveva preso fuoco, ha chiesto aiuto agli altri residenti che immediatamente si sono preoccupati di darle supporto e chiamare il 112.

Sul posto sono arrivate in via Forte le squadre di Cossato e di Biella che ancora in questo momento, alle 21.40, stanno procedendo con le operazioni di spegnimento che proseguiranno sino alla completa messa in sicurezza del luogo.