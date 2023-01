Ali Ahmed, medico dentista dal Cairo a Biella. “Mi sono innamorato dell'Italia e ho scelto di lavorare qui”

Ahmed Ali ha studiato fino all'università in Egitto dove è nato, poi ha frequentato un corso a Portofino e si è innamorato dell'Italia. E oggi lavora a Biella dove sta per diventare papà.

“A noi egiziani in generale l'Italia e un Paese al quale teniamo particolarmente. Quando ero giovane e dovevo decidere cosa studiare, mio papà non era molto d'accordo sul fatto che volessi fare il poliziotto e abbiamo raggiunto il compromesso che io studiassi come dentista, ed eccomi qui, oggi sono molto contento della scelta che ho fatto”. Ahmed è del Cairo. Ama viaggiare, e conosceva già l'Europa e l'Italia, ma quando è andato a Portifino per un corso è stato amore a prima vista. “Sono rimasto affascinato dai suoi colori, dai suoi paesaggi e mi sono organizzato per venire a fare il master a Torino anche perchè potevo seguire le lezioni in inglese”.

Per Ahmed un grande ostacolo, inizialmente, è stata la lingua. “Non conoscevo l'italiano – racconta – ma per fortuna gli italiani e anche i colleghi mi sono sempre venuti incontro. Poi a Torino ho conosciuto la mia compagna che è di Biella e oggi lavoro qui, collaboro con diversi studi. La gente mi ha accolto bene, solo un paio di persone forse non si sono fidate di me: quando hanno letto il nome che non era italiano hanno preferito non farsi visitare da me, ma per il resto mi sono sempre trovato bene con tutti”.