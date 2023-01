Torna la neve nel Biellese, come previsto imbiancate le cime delle nostre montagne

Come preannunciato nei giorni scorsi, sono tornate ad imbiancarsi le cime delle montagne biellesi. Dall'alta Valle Cervo passando per Oropa fino a Bielmonte e alla Valsessera. La neve è di nuovo ricomparsa per la gioia degli appassionati sportivi.