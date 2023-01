Addio Franca Musso, scrive l'amico: “Ti ricorderò per sempre come Donna tenace, retta, onesta e schietta”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Dopo una lunga malattia, che con il passare del tempo l'ha molto debilitata, nella sua Casale Monferrato é mancata l'amica di famiglia e compagna di partito Franca Musso. La voglio ricordare come quella donna che politicamente ed umanamente ha dedicato la sua vita alla trasformazione della società per ridurre le disuguaglianze tra uomini e donne e per diminuire le differenze sociali.Biellese di adozione, ricoprì tra gli anni settanta ed ottanta molti ruoli di responsabilità sia a livello locale che nazionale nel partito socialista.Fece parte da subito e per sempre di quella corrente autonomista che faceva capo a Bettino Craxi.Venne eletta più volte in Consiglio Comunale a Biella, diventando Assessore ed in seguito, ricoprì vari altri incarichi istituzionali.Ciao Franca, ti ricorderò per sempre come una Donna tenace, retta, onesta e schietta.Qualità che, nei nostri lunghi discorsi, non ravvedervi più nella politica.Fai buon viaggio amica e compagna Franca”.