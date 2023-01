Zer081 festeggia il suo 4° anniversario: “Grazie alla nostra amata clientela”

Salvatore e tutto lo staff della rinomata Pizzeria Zer081 festeggiano oggi, 24 gennaio, 4 anni di attività; la felicità di questo traguardo è unita a quella per il grande successo che la sua pizza - in stile rigorosamente napoletano - ha riscosso nel Biellese in così poco tempo, facendo innamorare tutti.

Inaugurata proprio nell’anno precedente alla pandemia, non c’è stata difficoltà che abbia fatto dubitare Salvatore del grande lavoro che stava svolgendo all’interno del suo locale di Gaglianico: “Abbiamo sempre lavorato sodo per coccolare i nostri clienti, rispettando ogni normativa in corso, e così facendo siamo riusciti a distinguerci sul territorio per la qualità dei nostri ingredienti e per il sapore dei nostri impasti”, commenta Salvatore.

Il locale, oltre ad essere una pizzeria, è anche friggitoria campana, in cui è possibile gustare vini e amari tipici dell’isola di Ischia, delizie della pasticceria casalinga preparate da Rossella e il tipico babà napoletano fatto secondo la ricetta tradizionale. Quest’anno inaugura un nuovo menù, ricco di nuovi sapori e abbinamenti, che include sempre pizze gourmet e la pizza del mese.

Pizzeria Zer081 è aperta al pubblico dal martedì al sabato per pranzo e cena, e alla domenica sera a cena. Per prenotare un tavolo o un ordine d’asporto, è possibile telefonare allo 015 2543435.

Zer081 si trova a Gaglianico (BI) in via Cavour 60.

Pagina Facebook: www.facebook.com/Zer081biella

Pagina Instagram: www.instagram.com/zer081_pizzeria_biella