Ottimi risultati per il settore giovanile Tennistavolo Splendor FOTO

È stata una trasferta positiva quella dei giovani pongisti dello Splendor 1922 Autogarbaccio/MBLine che a Villadossola nella giornata di domenica, sono saliti varie volte sul podio nella quarta prova del Grand Prix regionale giovanile zona nord Piemonte.

Nelle gare a punteggio bella prestazione di Francesco Bidese secondo nell' under 15 con Riccardo Motta terzo. Terzi posti anche per Alvarado Leonardo (under 13), Tommaso Zoppello (under 17) e Gabriele Negrone( under 19). Nell'under 19 femminile secondo posto per Martina Picco. Spicca invece la vittoria nella gara di doppio( ancora non valide per i punteggi) under 13 di Leonardo Alvarado in coppia con Federico Russo.

Sempre nel doppio dall'under 15 in poi 4 posto per la coppia Francesco Bidese- Alessandro Saitta davanti ai fratelli Mattia e Tommaso Zoppello e alla coppia Riccardo Motta - Negrone Gabriele. Soddisfazione da parte dei tecnici Marco Ruffanello e Daniela Sandigliano sempre presenti a fianco dei ragazzi. Prossimo appuntamento il 19 febbraio a Torino prima delle finali di Asti in programma ai primi di marzo.