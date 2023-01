Al Museo del Territorio di Biella una serata dedicata all’ingegneria atmosferica con ospiti da tutta Italia 

L’Associazione Nuova Alba invita alla conferenza "Scie Chimiche e Geoingegneria atmosferica”, martedì 24 gennaio dalle 20:30. L’incontro, che fa parte del ciclo di conferenze “Tra Mito e Realtà”, si terrà presso la sala conferenze del Museo del Territorio in Via Quintino Sella a Biella.

La conferenza sarà mediata da Luca Micheletti, con gli interventi di: Roberto Nuzzo, maresciallo dell’Aeronautica Militare, Barbara Squillace, consigliera comunale del comune di Rondissone, Peppe Notartomaso, sindaco di Campodipietra (in provincia di Campobasso) e Alfonda Ginex, avvocato. Per chi non potesse presenziare fisicamente all’incontro sarà attivata una diretta sulla pagina Facebook NuovaAlbaBiella a partire dalle 20:30.

Per maggiori informazioni sull’evento e prenotazioni è possibile contattare l'indirizzo mail nuova.alba2019@gmail.com oppure contattare i numeri 3662219171, 3713007617