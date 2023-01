“Volto, anima del corpo“ al Piazzo fino al 5 febbraio

La mostra “Volto, anima del corpo“ a cura di Irene Finiguerra e Fabrizio Lava allestita nei due complessi di Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa, a Biella Piazzo, è stata molto apprezzata dal pubblico durante le festività natalizie: si è deciso pertanto di prorogarla fino al 5 febbraio 2023.

La mostra, nata da un progetto di Associazione StileLibero in collaborazione con BI-BOx – Aps e Palazzo Ferrero Miscele Culturali, attraverso una selezione di scatti di grandi fotografi di fama nazionale e internazionale, si interroga sul valore che il ritratto ha in un’epoca come la nostra di imperante narcisismo dove il selfie è la narrazione del sé continua, ossessiva e quotidiana e dove non c’è più scarto tra privato e pubblico.

La mostra prosegue anche fuori dai palazzi storici di Biella Piazzo con due “Percorsi Off”. Presso Cittadellarte – Fondazione Pistoletto i visitatori possono scoprire gli autoritratti di Michelangelo Pistoletto. Qui lo specchio è la terza dimensione che offre profondità all’individuo e lo proietta in un tempo statico ma anche dinamico. Lo spettatore che si pone di fronte all’autoritratto diventa un nuovo inconsapevole protagonista della scena che si mette in atto e diviene protagonista attivo dell’opera.

Fino al 22 gennaio 2023 presso lo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in Via Garibaldi è invece visitabile la mostra “Vedersi a colori”, che presenta gli elaborati realizzati dai ragazzi della sezione biellese di AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici) durante gli incontri di Arteterapia, grazie ai quali, a partire da stampe fotografiche che li ritraevano, i ragazzi hanno trovato un luogo sicuro nel quale esprimersi e condividere le proprie emozioni.

La mostra è realizzata con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Informazioni

12 novembre 2022 – 5 febbraio 2023 , Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa Corso del Piazzo 22/24 e 29, Biella www.palazzoferrero.it- www.associazionestilelibero.org- info@palazzoferrero.it +39 388 5647455

Orari di apertura

Sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00