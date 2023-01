Biella, al Museo del Territorio presentati due inediti di Federigo Angeli

Al Museo del Territorio Biellese sono stati presentati, in collaborazione con la Direzione Artistica di Banca Patrimoni Sella & C., due inediti di Federigo Angeli: “Corteo di dama” e “Signore a cavallo” (coll. Sella SGR). Durante la conferenza è stato approfondito il contesto in cui l’artista si trovò a operare. Firenze, nel periodo a cavallo tra XIX e XX secolo, vide svilupparsi un vero e proprio culto per l’arte rinascimentale grazie all’arrivo in città di numerosi turisti anglo-americani.

La bottega di Federigo (1891), Alberto (1897) e Achille (1899) Angeli assunse la dimensione di una grande fucina artistica in grado di soddisfare le ambiziose stravaganze della committenza. Oltre al sindaco Claudio Corradino e all’assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino, sono intervenuti Daniela Magnetti, direttrice artistica di Banca Patrimoni Sella & C.; Federica Parretti, presidentessa dell’associazione culturale Il Palmerino; Valentina Zucchi, Musei Civici di Firenze; Francesca Baldry, storica dell'arte e curatrice della collezione Action a Villa La Pietra, New York University di Firenze; Filippo Timo, storico dell’arte e Valentina Zucchi; coordinati da Alessandra Montanera, conservatore storico-artistico del Museo del Territorio Biellese.