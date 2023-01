Cade sulle piste del Sestriere: trasportato al Cto in prognosi riservata (foto di repertorio)

E' stato ricoverato in prognosi riservata al Cto, dove è arrivato grazie all'elisoccorso, lo sciatore che nella mattinata di domenica 22 gennaio era rovinosamente caduto sulle piste del Sestriere.

Si tratta di un 30enne francese, finito fuori posta, andando a colpire alcuni alberi prima di finire in una scarpata, facendo un volo di diversi metri. Non è escluso che sia stato vittima di un improvviso malore. Possibile che venga trasferito alle Molinette per essere sottoposto ad un delicato intervento, le sue condizioni sono molto gravi.