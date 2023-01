Fermata auto senza assicurazione e revisione, sequestrata, ma torna in circolazione dopo poche ore

Alle 8.50 la Polizia Locale ha fermato un veicolo senza assicurazione né revisione che è stato sequestrato e affidato in custodia al proprietario, ma alle 13.37 il veicolo è stato rinvenuto nuovamente in sosta non nel garage adibito a custodia.

E' successo nella mattina di oggi 23 a Biella. Per questo motivo è scattato un altro sequestro finalizzato alla confisca e affidamento a custode acquirente, il tutto ovviamente corredato dalle previste sanzioni del caso per 606 e 1984 euro e revoca patente come previsto dal codice della strada art.213 c.8.