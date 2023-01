Graglia, in frazione Campra si aprono le danze per il tradizionale carnevale (foto delle scorse edizioni)

L’ultimo fine settimana di gennaio, da venerdì 27 a domenica 29, si riempie di attività per la frazione Campra di Graglia con il tradizionale carnevale gragliese. Le attività, organizzate dalla Pro Loco, in collaborazione con i coscritti 2022, si terranno presso la palestra comunale. I festeggiamenti si aprono venerdì 27 alle 20, con la cena a base di bagna cauda.

Il programma proseguirà alle 21 con la consegna delle chiavi del paese alla maschera tipica gragliese, il “Ciulin”. Sarà proprio la maschera ad aprire le danze del veglione di carnevale e del suo ballo in maschera, accompagnato dall’orchestra Sonia De Castelli e Loris Gallo, ad ingresso libero con offerta. La seconda serata di festeggiamenti, sabato 28, avrà inizio alle 20 con la pizzata di carnevale. Anche per questa cena, a base del più iconico piatto italiano, è necessaria la prenotazione, entro venerdì 27, allo stesso numero sopraindicato. Protagonisti della serata saranno poi i coscritti 2022 con il ballo in maschera sulle musiche di DJ Trope, sempre a ingresso libero con offerta.

L’ultima giornata, domenica 29, si aprirà con il tradizionale ritrovo dei trattori e dei cavalli alle 10, a cui parteciperanno anche le maschere di Graglia e Muzzano. L’evento, che si terrà presso il piazzale della casa di riposo di Graglia, sarà accompagnato dalla fanfara D’Settu. I mezzi saranno poi benedetti al termine della Santa Messa prevista per le 10.30. Per calmare la fame dopo le attività del mattino, alle 12 verrà servita la fagiolata, accompagnata da uno stand gastronomico con taglieri di salumi e formaggi ed il tipico piatto piemontese fricc dal marghè. Il pomeriggio, dalle 14:30, vedrà protagonisti i bambini con l’animazione di Sara & Tellokin che spazierà tra spettacoli di giocoleria, giochi, balli e truccabimbi.

I festeggiamenti termineranno poi intorno alle 16, con la merenda per i più piccini e la chiusura ufficiale del carnevale. Per maggiori informazioni sull’evento è possibile visitare la pagina Facebook o Instagram della Pro Loco di Graglia, oppure contattare il numero 351 5598026.