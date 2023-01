Coggiola, le strade si illuminano per la fiaccolata in memoria dei caduti di Nikolajewka

Il gruppo Alpini di Coggiola organizza la fiaccolata in occasione dell’80° anniversario della Battaglia di Nikolajewka.

L’appuntamento è per sabato 28 gennaio, con il ritrovo alle ore 18 in Piazza XXV Aprile a Coggiola e la distribuzione delle fiaccole ai presenti. L’inizio della manifestazione è previsto per le 18:30 e percorrerà le vie del paese fino a giungere al Monumento dei Caduti.

La commemorazione avrà fine intorno alle ore 20 e seguirà la cena presso il bar Gabry. L’organizzazione ricorda, a chi ne è in possesso, di indossare gagliardetto e cappello da alpino e ricorda anche che è obbligatoria la prenotazione per la cena. Per maggiori informazioni contattare i numeri 3388830769, 3382068451, 3382198212.