Casapinta, i vincitori del concorso presepi

Trionfo della creatività all'11° concorso presepi di Casapinta, organizzato dal Comune, che, nei giorni scorsi, ha proclamato i vincitori.

Hanno partecipato in 14: 7 nella categoria "Giovani artisti" e 7 nella categoria "Adulti" .

In quest'ultima primo posto a Anna Goldin con uno splendido presepe realizzato all'uncinetto. Hanno vinto la categoria "Giovani artisti" Elena e Lucia Lisato con un presepe magico costruito su scatole di legno. Menzione Speciale al piccolo Niccolò Cortese per il suo presepe in Lego.

“Ringrazio tutti coloro che anche quest'anno hanno partecipato al concorso dei presepi. – dice la consigliera comunale Marianna Guardia - Vi consegnerò nei prossimi giorni le pergamene e i premi e vi aspetto l'anno prossimo.”