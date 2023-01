Ronco Biellese, al via i corsi di Tornio Zen

Lavorare al tornio ha qualcosa di magico. Dall’argilla la mano sapiente dell’artigiano ottiene forme inaspettate, che si diventano via via più chiare ad ogni giro del piatto. Sapienza antica, di cui a Ronco Biellese si mantengono tradizioni e conoscenze, innovando e condividendo un saper fare che è in grado di regalare grandi soddisfazioni.

Tutto questo ci racconta Valera Tonella, che – dopo 4 edizioni nel 2022 – ripropone il corso Tornio Zen, dall’argilla al vaso, di cui ci racconta le ragioni che l’hanno portata ad abbinare il lavoro al tornio con lo Zen: “Si può plasmare l’argilla con le mani per ottenere un oggetto oppure essere concentrati sul gesto e sperimentare quello che succede tra mani e argilla, e – se sappiamo ascoltare – nel nostro animo. Consapevolezza, quindi, o - forse meglio - presenza mentale, uno stato dello spirito che non ha tempo né luogo… E questa è la vera essenza dello Zen!”.

Esattamente quello che si propone di far sperimentare ai partecipanti. Gli allievi delle precedenti edizioni raccomandano così il corso “imparare a respirare con la terra”, o ancora “Spegnete la mente e ascoltate la terra. Lei saprà guidarvi, nei movimenti e nei respiri, affinché dalle vostre mani possa uscire un’opera d’arte”. (dalla pagina FB) Il corso si svolgerà il giovedì 2-9-23/02 e 2/03. 4 incontri di due ore e mezzo in due edizioni, diurna (9:00-12:30) e serale (20:45-23:15). Per informazioni e iscrizioni contattare Valeria Tonella 335 6763767 (anche WhatsApp). L’iniziativa si svolge a Ronco presso La Scuola delle Terrecotte, in Via Roma 20