Sette anni senza Giulio Regeni, Mongrando lo ricorda con una manifestazione

Mercoledì 25 gennaio alle 19.30 in Piazza XXV Aprile a Mongrando si svolgerà una manifestazione in occasione dell'anniversario della morte di Giulio Regeni. Alle 19.41 verranno accese alcune candele in contemporanea con la Piazza di Fiumicello (comune di Regeni). Il sindaco e l'amministrazione comunale, da sempre vicini alla famiglia del giovane, a gran voce chiedono verità e giustizia. “Questo – spiega il sindaco Antonio Filoni è il settimo anno senza Giulio”.