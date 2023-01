Il progetto ‘Bi-Archive’ entra sempre più nel vivo della fase operativa

Il progetto ‘Bi-Archive: past for the future,’ nato a seguito della partecipazione al bando "Next Generation We - Competenze, strategie, sviluppo delle pubbliche amministrazioni" e promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, entra sempre più nel vivo della sua fase operativa. Ricordiamo che il progetto ha l’intento di creare un ponte tra passato e futuro attraverso la digitalizzazione del patrimonio archivistico territoriale e la creazione di tecnologie in grado di generare veri e propri itinerari turistico/culturali digitali.

Il forte carattere interattivo e di totale immersione con-sentirà di favorire il dialogo intergenerazionale e permettere alle nuove generazioni di apprendere in modo divertente. Fra le differenti attività è prevista una parte di formazione per il personale della rete di progettazione che partirà domani, 24 gennaio 2023, e per la quale sono disponibili ancora alcuni posti.

Il programma, che prevede 36 ore di formazione, si divide in tre moduli, il primo dedicato al ‘Project management e fundraising’, il secondo a ‘I progetti e la loro gestione. Fondamenti di project management’ ed il terzo ‘RAB Rete Archivi Biellesi BiArchive- Nuova Web App’.Il calendario parte martedì 24 gennaio e termina il 21 marzo.SEZIONE “Project management e fundraising” (16 ore) – MODULO 1Dal “Patrimonio Culturale” al “Capitale Territoriale” Eleonora Celano 24/01/2023 – dalle ore 09.00 alle ore 13.00 Verrà effettuata una disamina della principale letteratura scientifica di riferimento, analizzando il concetto di distretto, rete e network, a cui farà seguito una esercitazione pratica riferita alle espe-rienze territoriali.Progettazione Culturale: le fonti di finanziamento Eleonora Celano26/01/2023 – dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Durante l’incontro verrà effettuato un affondo sulle seguenti fonti di finanziamento: × Fondazioni di Origine Bancaria; × Enti Pubblici (Comune, Regione e Ministero); × Commissione Europea.Progettazione Culturale: dall’idea alla...rendicontazione! Eleonora Celano02/02/2023 – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 × Disamina dei principali portali (affondo sul sistema ROL delle Fondazioni di Origine Bancaria); × La documentazione da allegare; × Il monitoraggio e la valutazione.Gli strumenti della progettazione culturale: realizzazione di un project work Eleonora Celano 09/02/2023 – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Esercitazione pratica.SEZIONE “I progetti e la loro gestione. Fondamenti di project management” (4 ore) – MODULO 2A cura di Promemoria Group S.r.l. Torino Warm up.

Le conoscenze pregresse nell'ambito dei progetti 16/02/2023 – dalle ore 9,30 alle ore 13,30Brainstorming guidato e partecipato per sondare la conoscenza sui temi del corso. Qual è il sentiment comune, quali sono le conoscenze pregresse nell'ambito specifico e l'applicazione al mondo della progettazione per bandi. Il progetto. Dal mondo delle idee alla pratica Fondamenti di project management. Caratteristiche di un progetto: distribuzione in fasi operative, creazione del flusso di lavoro, identificazione dei team coinvolti e delle professionalità utili, scelta degli strumenti di lavoro, definizione delle tempistiche, stima economica. Esercitazione pratica su un progetto d'interesse per il Comune di Biella. Riflessioni, commenti e Q&A.

SEZIONE “RAB Rete Archivi Biellesi - BiArchive - Nuova Web App” (16 ore) – MODULO 3RAB Rete Archivi Biellesi: storia, struttura e sviluppo Danilo Craveia 28/02/2023 – dalle ore 08.45 alle ore 12.45 Questo primo incontro sarà modulato come segue: - 1h presentazione della piattaforma: storia e finalità, linee generali, caratteristiche peculiari ed elementi di confronto; - 1h struttura della piattaforma (backend, frontend e WP) e “metodo di lavoro”; - 2h navigazione frontend: sistema “portale di portali”, strumenti della “fabbrica” (inventari, ricerche, schede), strumenti della “vetrina” (contenuti editoriali, mappe, news e storie dagli archivi).RAB Rete Archivi Biellesi: il backend [prima parte] Danilo Craveia 07/03/2023 – dalle ore 08.45 alle ore 12.45 Questo secondo incontro sarà modulato come segue: - 4h presentazione funzionale ed esercitazioni sul backend (architetture, schede e relazioni).

RAB Rete Archivi Biellesi: il backend [seconda parte] Danilo Craveia 14/03/2023 – dalle ore 08.45 alle ore 12.45 Questo terzo incontro sarà modulato come segue: - 2h presentazione funzionale ed esercitazioni sul backend (gestione archivio, mappe, ricerche); - 2h presentazione funzionale ed esercitazioni su WP (portali tematici, pagine, contenuti editoriali, news).RAB Rete Archivi Biellesi: il backend [terza parte] Danilo Craveia con Giulia Magliola 21/03/2023 – dalle ore 08.45 alle ore 12.45Questo quarto e ultimo incontro sarà modulato come segue: - 4h BiArchive e Web App: progetto, struttura tecnica, potenzialità