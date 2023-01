Società di consulenza, attiva da oltre 35 anni in Biella ed operante in tutta il nord Italia e in Europa, cerca una figura professionale altamente dinamica e motivata da affiancare al Titolare.

Si richiede:

-Laurea o diploma in meccanica/elettronica o affini

-Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta

-Disponibilità a viaggiare

-Padronanza Tecnologie informatiche, WEB, SOCIAL

Scrivere a redazione@newsbiella.it