Bioglio, al via lavori in frazione Rio e Machetto

A Bioglio sono in fase di realizzazione i lavori in frazione Rio e Machetto. A darne notizia la stessa amministrazione sul proprio sito web: “Il Comune e alcuni privati hanno investito una somma ingente di risorse per la messa in sicurezza di un immobile caduto. Oltre 30.000 euro sono stati spesi dal Comune. Di seguito si è provveduto alla demolizione di un ulteriore edificio per la messa in sicurezza dell'abitato con ulteriore investimento di 15.000 euro. In questi giorni si stanno attivando investimenti per 50.000 euro per la messa in sicurezza della strada. Purtroppo alcune nostre frazioni sono da decenni non più abitate con tutto quello che consegue in termini di abbandono. Su frazione Rio e Machetto si sono concentrati sforzi importanti e ci auguriamo che ora i pericoli siano rimossi. Sicuramente per ricostruire condizioni di decoro occorrerà tempo ma i nostri frazionisti hanno sempre dimostrato grande fantasia e spirito di iniziativa per valorizzare anche luoghi bisognosi di un aspetto diverso. In questi giorni occorrerà avere pazienza con parcheggi occupati da macchinari e divieti di transito. Siamo certi però che la pazienza sarà ripagata da un ambiente migliore e più sicuro”.